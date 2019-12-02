Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı

6 saat önce

Esenyurt'ta hızlı gittiği için kendisini uyaran iki genç kıza saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta hızlı gittiği için kendisini uyaran iki genç kıza saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı.

Olay, Cuma günü Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mine M. ve Kübra K., Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse bindiler. Şoför trafikte önünde seyreden bir otomobil sürücüsüne sinirlenip minibüsü tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı. Bunun üzerine kadınlar, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Ünal E. adlı sürücü, minibüsü durdurup kadınları indirdikten sonra onlara hakaret edip darp etti. Şoför ardından minibüse binip olay yerinden ayrıldı. Kadınlar polis merkezine giderek minibüs şoföründen şikayetçi oldu. Olay anı da bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen minibüs şoförü Ünal E. (32)'yi dün akşam gözaltına aldı. Şüpheli Ünal E. "Kasten Yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildi. 15 suçtan polise geliş kaydı bulunduğu belirtilen Ünal E. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. \t

Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı

Bahçeşehir, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:05 Kaynak: DHA
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Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı
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