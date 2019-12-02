Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı

6 saat önce

ESENYURT'TA 2 KADINA SALDIRAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI (minibüscünün görüntüsü)

ESENYURT'TA 2 KADINA SALDIRAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI (minibüscünün görüntüsü)

Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:10 Kaynak: DHA
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