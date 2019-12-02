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Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı
6 saat önce
ESENYURT'TA 2 KADINA SALDIRAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI (minibüscünün görüntüsü)
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:10 Kaynak: DHA
ESENYURT'TA 2 KADINA SALDIRAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI (minibüscünün görüntüsü)
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