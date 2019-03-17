Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 2 Kişi Otomobilde Ölü Bulundu - İstanbul

Esenyurt'ta 2 Kişi Otomobilde Ölü Bulundu - İstanbul

15 dakika önce

Esenyurt'ta biri kadın 2 kişi, park etmiş otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu.

Esenyurt'ta biri kadın 2 kişi, park etmiş otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir sitenin otoparkında bulunan 34 RK 4555 plakalı araçta 2 kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri A.A ile Ö.S'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Esenyurt Devlet Hastanesi kaldırılan cenazelerin daha sonra Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi.

A.A'nın otomobilde Ö.S'ye ateş ettikten sonra intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:22 Kaynak: AA

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