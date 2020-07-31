ESENYURT'TA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINDA ŞÜPHELİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ESENYURT'TA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINDA ŞÜPHELİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ESENYURT'TA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINDA ŞÜPHELİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Esenyurt'ta çıkarttığı yangında Suna Urtanur ve torunu Ela Şeliman'ın ölümüne sebep olan Ahmet T.'nin 2019 yılında Sultangazi'de çıkan bir yangında hırsızlık yaparken yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.
ESENYURT'TA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINDA ŞÜPHELİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Esenyurt'ta çıkarttığı yangında Suna Urtanur ve torunu Ela Şeliman'ın ölümüne sebep olan Ahmet T.'nin 2019 yılında Sultangazi'de çıkan bir yangında hırsızlık yaparken yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.
Olay, Çarşamba Günü 07.50 sıralarında Atatürk Mahallesi 226'ınci Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 56 yaşındaki Suna Urtanur ile 8 yaşındaki torunu Ela Şeliman hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Görüntülerdeki kişinin daha önce de benzer suçlardan sabıka kaydı bulunan Ahmet T.(38) olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi aramaya başladı. Polis düzenlediği operasyonla şüpheli Ahmet T.'yi Bahçelievler'de gözaltına aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
YANGINDA TELEFON ÇALARKEN GÖZALTINA ALINMIŞ
Ahmet T.'nin 2019 yılında Sultangazi'de "Yangın Çıkarma" nedeniyle 3 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin yine Sultangazi'de 2019 yılında çıkan bir yangın esnasında hırsızlık yaparken gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin fark etmesiyle polis Ahmet T.'yi gözaltına alıyor. Devamında ise polisin, polis aracına götürdüğü Ahmet T'ye vatandaşlar saldırıyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:59
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINDA ŞÜPHELİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Son Dakika Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi İngilizler, transfer edilebilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti