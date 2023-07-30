Esenyurt'ta Korkunç Cinayet: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisine gelen 4 kişi, tartıştıkları 3 kişiye saldırdı. Kan donduran olayda 2 kişi can verirken, cinayet anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Saldırganların peşine düşen polis, 1 kişiyi yakaladı. 3 kişi halen aranırken görüntülerde saldırganların öldürdükleri gençten babasını çağırmasını istediği duyuluyor.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Dün saat 23.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir dükkanda edinilen bilgiye göre, araçla iş yerinin önüne gelen 4 kişi, dükkan içerisinde bulunan Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen ile tartıştı. Tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen vurularak hayatını kaybederken, Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BİRİ YAKALANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Olaya karışanlardan Murat Özer Esenyurt'ta yakalandı. Polis ekiplerinin diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yi yakalamak için çalışması sürüyor.

"BABANI ÇAĞIR KONUŞALIM"

Öte yandan yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor.

"ÇAĞIR KONUŞALIM"

Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor.

Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.



