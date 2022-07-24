ESENYURT'TA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA

ESENYURT'ta iki aile arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Örnek Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında iki aile arasında tartışma yaşandı. Taraflardan R.O. ve N.O. 1462. Sokak'taki Metin E. ve Selçuk E.'ye ait olduğu öğrenilen dükkana geldi. Dükkanda da bir süre tartışan taraflardan R.O. ve N.O.'nun silahlı saldırısında Metin E. ve Selçuk E'nin yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis 2 kişiyi gözaltına alırken, sokakta geniş güvenlik önlemi alındı.

Yaşanan silahlı kavga çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde iki tarafın önce dükkanın önünde konuştuğu, kısa süre sonra kavga etmeye başladığı, bir kadının tabureyle saldırdığı, tarafların birbirlerine sopalarla vurduğu, bir kişinin silahla kalabalığa ateş ettiği görülüyor.

Görüntü dökümü-------------------------Güvenlik kamerası görüntüleri

- İstanbul