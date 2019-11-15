Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

6 saat önce

Esenyurt'ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Esenyurt'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada, System.String[]

Esenyurt'ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir büfeden alışveriş yaptıktan sonra cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 1 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan şahıslar kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaçan zanlı da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Cadde ortasındaki silahlı saldırı kamerada


Cadde yürüyen 2 kişinin, silahlı saldırıya uğrayarak kanlar içinde yerde kaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin kaldırımda yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz şahsın gelerek silahla ateş edip olay yerinden kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

Güzelyurt Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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