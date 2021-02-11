Esenyurt'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Esenyurt'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

11.02.2021 12:29

ESENYURT'ta, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

ESENYURT'ta, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza gece saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LZ 4124 plakalı otomobil ile karşı şeridinden gelen 34 DKC 684 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisi ile iki araç da savrulurken, içindeki sürücüler kullandıkları otomobillere sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüleri kısa sürede çıkarmayı başardı. 1'i ağır olmak üzere 2 sürücü sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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