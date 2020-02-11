Esenyurt'ta 2 otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 2 otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta 2 otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 yaralı

39 dakika önce

Esenyurt, Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Esenyurt, Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 00: 00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu üzerinde Başakşehir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Aziz Ç. idaresindeki 34 RS 2744 plakalı otomobil ile Ümit B. idaresindeki 34 JU 536 plakalı otomobil, bağlantı yolundan çarpıştı. Kazada sürücüler ile 34 JU 536 plakalı otomobilde bulunan Mehmet Fatih G. yaralandı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen 34 JU 536 plakalı otomobilde sıkışan ağır yaralanan yolcu Mehmet Fatih G.'yi bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik kontrollü şekilde verildi. İtfaiye ekipleri, kaza nedeniyle yola saçılan cam parçalarını yıkarken kazaya karışan otomobillerin çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta 2 otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 yaralı

TEM Otoyolu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:28 Kaynak: DHA
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