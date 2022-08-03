ESENYURT'TA ÇATI ÇATI GEZİP EVİ SOYDULAR; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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ESENYURT'TA ÇATI ÇATI GEZİP EVİ SOYDULAR; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

03.08.2022 09:33

ESENYURT'ta, 2 şüpheliden birisi çatı çatı gezip terasından girdikleri evden, daire sahibi evdeyken televizyon ve bilgisayar çaldı.

ESENYURT'ta, 2 şüpheliden birisi çatı çatı gezip terasından girdikleri evden, daire sahibi evdeyken televizyon ve bilgisayar çaldı. Hırsızların apartmandan çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheliden birisi, apartmanın en üst katındaki demirleri kesip çatıya çıktı. Buradan 3 binanın çatısını atlayarak geçen hırsızlar, evin terasındaki camları kırarak içeri girdi. Odanın kapısını eşya ile kapatan şüpheliler, Şefika Gök'ün aşağı katta olmasından faydalanarak televizyon ve dizüstü bilgisayarı çaldı. Yan apartmanın çatısına çıkan şüpheliler, kapıyı kırarak aşağıya indi. Eşyaları halıya saran 2 hırsız, olay yerinden ayrıldı. Yaşadığı evin üst katına çıktığında odanın kapısını zorlayarak açan Şefika Gök, içeri girdiğinde etrafın dağılmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDILAR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"ÇATILARDA DOLAŞA DOLAŞA BENİM EVİME GİRİYORLAR"

Kendisi evdeyken yaşanan hırsızlığı anlatan Şefika Gök, "Dün öğle saatlerinde internetim kesildi. Komşuya sordum, o da kendisinde olduğunu söyleyince terasa çıktım. Kapıları kilitliydi. İçeriden çengel geçirip, arkasına halı koymuşlar. Kapıyı açmaya çalışınca bir ağırlık hissettim. Başımı bir uzattım ki odayı dağıtmışlar. Korktum, eşim ve oğluma haber verdim. Yanımızdaki 3'üncü apartmandan girmişler. 3 çatıdan atlayıp, bize geliyorlar. Biz hedefmişiz. Çatılarda dolaşa dolaşa benim evime giriyorlar. Camımı kırıp, içeri girmişler. Televizyonu, bilgisayarı söküp örtülere sarıp, kendi malları gibi yan binanın çatısından girip, kapısından çıkıp gittiler" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ÇATI ÇATI GEZİP EVİ SOYDULAR; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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