Esenyurt'ta 20. kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Esenyurt'ta 20. kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

26.09.2022 14:32
Esenyurt'ta 20. kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

Esenyurt'ta 2 yaşındaki bebek, 20. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta 2 yaşındaki bebek, 20. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan sitenin 20. katındaki dairede ikamet eden Cezayirli S.H.A'nın (25) kızı, iki gün önce odanın penceresinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyete götürülen S.H.A'nın ifadesinde çocuğunun babasının Cezayir'de bulunduğunu, kızının iki sene önce Esenler'de dünyaya geldiğini, bir ay önce sitede tanıştığı Murat A'nın yanında kaldıklarını, çocuğunu yatırdığı odadaki kötü koku nedeniyle pencereyi açtığını, yatağın cama yakın olduğunu, yemek almak için mutfağa gittiğini ve "Anne" diye bağıran kızının, odaya geri döndüğünde düştüğünü gördüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, S.H.A. savcılıktan serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 20. kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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