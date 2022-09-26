Emniyete götürülen S.H.A'nın ifadesinde çocuğunun babasının Cezayir'de bulunduğunu, kızının iki sene önce Esenler 'de dünyaya geldiğini, bir ay önce sitede tanıştığı Murat A'nın yanında kaldıklarını, çocuğunu yatırdığı odadaki kötü koku nedeniyle pencereyi açtığını, yatağın cama yakın olduğunu, yemek almak için mutfağa gittiğini ve "Anne" diye bağıran kızının, odaya geri döndüğünde düştüğünü gördüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta 20. kattaki pencereden düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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