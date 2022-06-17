ESENYURT'TA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ - Son Dakika
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ESENYURT'TA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

17.06.2022 22:22
ESENYURT'TA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

ESENYURT'ta bir sitedeki binanın 5'inci katından düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu Mazin E. hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta bir sitedeki binanın 5'inci katından düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu Mazin E. hayatını kaybetti.

Olay, Zafer Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Mazin E., binanın 5'inci katında bulunan pencereden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mazin E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mazin E.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor. Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yakınlarının gözyaşı döktüğü anlar görülüyor.

- Korkmazistanbul

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Esenyurt'ta beşinci kattan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Esenyurt'ta beşinci kattan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Esenyurt'ta yaşadığı evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; O anlar güvenlik kamerasında Esenyurt'ta yaşadığı evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti; O anlar güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ - Son Dakika

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