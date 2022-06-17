Olay, Zafer Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Mazin E., binanın 5'inci katında bulunan pencereden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mazin E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mazin E.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor. Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yakınlarının gözyaşı döktüğü anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ - Son Dakika

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