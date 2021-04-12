Esenyurt'ta 2 yılda yapılan hizmetler - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi 2 yılda sağlık, ulaşım, kadın ve aile, kütüphane, spor, kültür ve sanat, veterinerlik ve temizlik gibi çeşitli alanlardaki yapılan faaliyetler açıkladı.

Esenyurt Belediyesi'nin 2 yılda yaptığı faaliyetler açıklandı. 'Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda' projesi kapsamında 300 ton patates ve 300 ton soğanı satın alarak ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 129 bin 370 aileye gıda kartı, 69 bin 941 ihtiyaç sahibine gıda kolisi, 180 bin litre süt, 60 bin 144 adet bez ve mama, taziye sahibi 66 bin 260 aileye sıcak yemek; tedavi gören hasta ve ihtiyaç sahiplerine de 467 bin 222 porsiyon sıcak yemek gönderdi.

Sağlık hizmetleri artarak devam etti

İki yılda sağlık hizmetlerini artırarak devam ettiren Sağlık İşleri Müdürlüğü, 11 bin 870 vatandaşa Evde Sağlık, 13 bin 51 kişiye Hasta Nakil Ambulansı, hastaneye kendi imkanıyla gidemeyen 24 bin 892 vatandaş için toplu taşıma hizmeti verdi. Müdürlük bünyesindeki Engelliler Koordinasyon Merkezi'nden, 2 bin 381 vatandaş Sosyal ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti alırken, 275 kişi Bireysel Eğitim, El Sanatları kursu, Dil ve Konuşma Terapisi; 327 vatandaş Evde Fizik Tedavi, 5 bin 14 kişi Evde Temizlik, Evde Kuaför ve Kişisel Bakım, Beslenme ve Diyet, 246 kişi EKPSS başvuru, sınav dönemi ve tercihlerde rehberlik hizmeti aldı. Yeni yıl itibariyle engelli öğrenciler için ÖSYM ve Müzik kursu açan müdürlük, faaliyete geçirdiği Özel Eğitim Merkezi ile anne ve çocukların da yanında olmaya devam ediyor.

61 bin ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı

İki yılda 216 ton atık yağ toplayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; 3 bin 347 kg atık pil, 4 bin 188 kg elektronik atık, 218 ton tekstil atığı, 333 ton atık lastik ve 61 ton ambalaj atığı geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırdı. Birim ayrıca, eğitsel kol faaliyetleri ile geri dönüşüm konusunda 90 bin öğrenciye eğitim verdi.

Esenyurt'a 7 yeni park

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Vadi Esenyurt Şehir Parkı 1. 2. ve 3. ada, Esenkent Mahallesi Zehra Yıldız Sokak Parkı, Saadetdere Mahallesi 7. Sokak Parkı, Bağlarçeşme Mahallesi 1131. Sokak Parkı, Hürriyet Mahallesi Dalgıç Sokak Parkı, Akçaburgaz Mahallesi 3009. Sokak Parkı, Gökevler Mahallesi 564. Sokak Parkının yapımını tamamlayarak, Esenyurt'a 7 yeni park kazandırdı. Birim, 2 yılda 3 bin 498 ağaç dikerek, 2 milyon 615 bin 140 çiçek ve bitki dikimi de yaptı.

Besleme noktaları 3 katına çıkarıldı

'Can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz' prensibiyle çalışan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 yılda 16 bin 814 hayvanın muayene ve tedavisini, 10 bin 601 hayvanın da aşı ve kısırlaştırma işlemlerini yaptı. Daha önce dışarıda yapılan ameliyat ve kısırlaştırma işlemleri de müdürlük bünyesinde yapılmaya başlandı. 2 yılda 3 katına çıkardığı beslenme noktalarıyla 385 bin 383 kg mama dağıtımı gerçekleştiren birim, 128 noktaya mama ve su bırakılmasının yanında 308 hayvanı da barınakta misafir ediyor. 'Satın Alma Sahiplen' sloganıyla hareket eden birim, ayrıca bin 147 hayvanı da sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturdu.

Bozuk yollar yenilendi

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için ana ve ara arterlerde 71 bin 534 tonluk asfalt kaplama çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, cadde ve sokaklara 285 bin 937 metrekare parke döşedi.

ESBİM 17 bin 147 vatandaşı istihdam etti

Esenyurt'taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 2 yılda 17 bin 147 vatandaşın istihdamını sağladı. Engellilerin de de iş hayatına katılmasını destekleyen birim, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği engelli istihdam günleriyle iki yılda 239 engelli vatandaşı iş sahibi yaptı. Başkan Bozkurt'un hayata geçirdiği istihdam garantili Meslek Edindirme Kursları ile ilçedeki işsizliği sorun olmaktan çıkaran birim, Esenyurtluların iş sahibi olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Danışmanlık merkezi sayısı 5'e yükseldi

İlçedeki birey ve ailelere yönelik danışmanlık desteğini sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Benim Ailem Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin sayısı 5'e yükseltilerek 2 yılda 8 bin 147 kişiye danışmanlık hizmeti verildi. Müdürlüğün 174 dalda verdiği eğitim ve seminerlere, 51 bin 897 vatandaş katılım sağladı.

Kadın sosyal yaşam merkezi açıldı

Esenyurtlu kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesi için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından hayata geçirilen Kadın Sosyal Yaşam Merkezi ise 400 kişiye hizmet verdi. Madde bağımlılığıyla mücadele için faaliyet gösteren Yeni Başlangıçlar Merkezi, pandemiye rağmen 516 kişiye tedavi ve psikolojik destek hizmeti verdi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata katılımını sağlamak için hayata geçirilen Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi'nden de pandemi dönemi öncesinde 743 kişi yararlandı.

Temizlik ve kırtasiye masrafları Esenyurt Belediyesi'nden

Kreşlerde eğitim alan çocukların tüm kırtasiye ve temizlik malzemelerini ücretsiz karşılayan Kreş Müdürlüğü, branş dersleriyle çocukların her alanda eğitimi için çalıştı. Bin 575 öğrencinin eğitim aldığı belediye kreşlerinde, öğrenciler için 2 yılda 514 etkinlik düzenlendi.

Pandemi sürecinde 40 bin işletme denetlendi

Vatandaşların sağlığı için ilçe genelinde denetimlerine devam eden Zabıta Müdürlüğü, genel denetimler kapsamında 6 bin 546 iş yerini, pandemi denetimleri çerçevesinde de 40 bin 733 işletmeyi denetledi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, il içi ve il dışı cenaze, gezi, düğün, etkinlik, düğün ve spor faaliyetleri için 20 bin 284 kişiye araç tahsis ederken, 528 bin 253 kişiye de ulaşım hizmeti sundu.

Çağrı Merkezi, Whatsapp ihbar hattı ile vatandaşlarının her an yanında olan Esenyurt Belediyesi, 6 saniyede çağrı cevaplama süresiyle Türkiye'nin en ulaşılabilir belediyesi oldu. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Taziye Hizmetleri ekibi, vatandaşların acılı günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Arşiv Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dijital arşiv sistemiyle, belediyedeki müdürlüklere ait dosya ve belgeler dijital arşiv sistemine taşındı.

2 yılda 7 yeni muhtarlık binası

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarlık hizmet binası olmayan Ardıçlı Evler, Aşık Veysel, Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Osmangazi, Turgut Özal ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde muhtarlık hizmet binası yapmanın yanı sıra Zafer ve Akçaburgaz Mahalle muhtarlıklarını da yeniledi. Ayrıca iki yıl içerisinde tadilat ihtiyacı olan 7 muhtarlığın da tadilatını yapan birim, muhtarların fatura yükünü azaltmak için elektrik, doğal gaz, internet ve telefon borçlarını da ödüyor.

135 bin 861 Esenyurt'luya spor hizmeti verildi

Yetiştirdiği sporcuları ulusal ve uluslararası müsabakalarda destekleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün, 68 farklı branşta eğitim verdiği spor tesislerinden, 135 bin 861 Esenyurtlu spor hizmeti alırken, spor okullarındaki 120 bin 526 öğrenciye eşofman ve spor ayakkabı dağıtıldı. İlçedeki amatör spor kulüplerini de destekleyen birim, 2 yılda 134 kulübe ayni ve nakdi yardım yaptı. İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı termal tesislerden 90 bin 179 vatandaş hizmet alırken, yine müdürlük bünyesindeki kültür merkezlerinde 671 program düzenlendi.

Öğrenciler her alanda destekleniyor

32 bin 958 üyesi bulunan belediye kütüphanelerinde toplam 43 bin 431 kitap yer alıyor. Öğrencilere her anlamda destek veren Esenyurt Belediyesi, kütüphanelere ders çalışmak için gelen gençlere, iki yılda 91 bin 830 sandviç ve meyve suyu ikramında bulundu.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için 2 yılda düzenli olarak meydan, cadde ve sokakların yanı sıra tüm ibadethane, okul ve kamu kurumları dezenfekte edildi.

430 bin 716 vatandaş kültür sanat organizasyonlarına katıldı

Kültür İşleri Müdürlüğünün düzenlediği, 213 kültür ve sanat organizasyonuna 430 bin 716, motivasyon seminerlerine 15 bin, etüt, hobi ve yetenek kurslarına 65 bin 500, film gösterimleri ve açık hava sinemalarına 75 bin 530, Hıdırellez ve sömestr şenliklerine 22 bin 500, aile içi eğitim programlarına ise 5 bin kişi katılım sağladı. 2 yılda 11 resim, fotoğraf, el sanatları vb. alanlarda sergi düzenleyen birim, çocuklar ve gençler içinde 14 bilim atölyesi açtı. - İSTANBUL