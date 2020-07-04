Esenyurt'ta 20 günde 550 kişiye istihdam sağlandı - Son Dakika

Esenyurt'ta 20 günde 550 kişiye istihdam sağlandı

Esenyurt'ta 20 günde 550 kişiye istihdam sağlandı Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi pandemi sürecine rağmen istihdam sağlamaya devam ediyor.

Esenyurt'ta 20 günde 550 kişiye istihdam sağlandı

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İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi pandemi sürecine rağmen istihdam sağlamaya devam ediyor. Bir firmanın talebi üzerine işe alım sürecini başlatan ESBİM, mülakat sonrası önceki gün 220 kişiyi daha işe yerleştirdi.

İşsizliğe çözüm bulabilmek, iş arayışı içinde olan vatandaşların istihdamını sağlaması için çalışmalarını sürdüren ESBİM, iş arayanlar ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Pandemi sürecine rağmen 2 buçuk aylık süre içerisinde gıda, tekstil, lojistik gibi üretim sektörlerinde istihdam sağlayan birim, vatandaşlar ve firmalara mülakat ve işe alım süreçlerinde de yardımcı oluyor.

Dün 220 kişiye istihdam sağlandı

ESBİM Müdürü Murat Boduroğlu, bir firmanın talebi üzerine 14 kişilik çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarından talepleri topladıklarını belirterek "Talebimiz 400'ü buldu. Elde ettiğimiz datayı firmayla paylaştık. Firmada mesaj yoluyla buraya davet etti. Pandemi sürecinden dolayı önce sağlığı dikkate aldık. Girişte ateş ölçer, jel ve herkese ayrı kalem ve sularını verdik. Ambulans hizmetinin yanı sıra zabıta ve güvenlik hizmetlerimiz de oldu. Toplamda 400 kişilik bir mülakat" diye konuştu.

20 günde 550 kişiye istihdam sağladı

Sabah saatlerinde başlayan mülakatlar akşama kadar devam etti. Mülakatlar sonucu şartları sağlayan 220 kişinin işe alım süreci başlatıldı. Firma ve ESBİM işbirliğiyle başlatılan mülakatlar sonucunda 12 Haziran'da 100, 19 Haziran'da 230 ve son olarak da 2 Temmuz'da 220 kişi olmak üzere 550 kişiye istihdam sağlandı. Pandemi sürecine rağmen iş buldukları için mutlu olduğunu söyleyen vatandaşlar da Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve ESBİM'e teşekkür etti.

ESBİM

Çalışmalarını profesyonel ekiple yürüten ESBİM, iş başvurusu yapan adayların taleplerini; eğitim, deneyim ve talep edilen iş pozisyonu uygunluğuna göre işverenlere aktarıyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra adayları mülakatlara hazırlayan ESBİM, iş arayanları belediyeye ait araçlarla görüşmelere götürüyor. Ocak ve Şubat aylarında toplam 2 bin Esenyurtluya istihdam sağlayan ESBİM, Pandemi sürecinde ise bin 22 kişiye istihdam sağladı.

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta 20 günde 550 kişiye istihdam sağlandı - Son Dakika

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