Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü - Son Dakika

Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü

22.10.2020 15:51

Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü Belediyesi aracılığıyla 200 vatandaş iş sahibi oldu Esenyurt'taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için yoğun bir şekilde çalışan ve bugüne kadar da binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 200...

Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü

Belediyesi aracılığıyla 200 vatandaş iş sahibi oldu

İSTANBUL - Esenyurt'taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için yoğun bir şekilde çalışan ve bugüne kadar da binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 200 Esenyurtlu vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

İlçe genelinde, işsizlik rakamlarını azaltmak için istihdam sağlama çalışmalarına devam eden ESBİM, Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir firmanın talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan mülakatlarda, 200 kişi istihdam edildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı, Hasta Nakil Ambulansı, sağlık çalışanları ve zabıta ekipleri alanda hazır bulundu. Korona virüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES koduna bakılarak alındı. Kişiye özel dezenfektan, kalem gibi ürünlerin dağıtıldığı mülakatlarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlandı.

"Pandemi sürecinde istihdam sağlıyoruz"

Pandemi sürecinde istihdam sağlamaya devam ettiklerini söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, "Bugün firmamıza 200 kişilik bir alım gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda verilerimizi firmayla paylaştık. Firmamız vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajlarını gönderdi. Pandemi için de bir takım önlemler aldık. Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünden sağlık ekiplerimiz ateş ölçümü için geldi. Halkla ilişkiler Müdürlüğünden arkadaşlarımız ise, vatandaşların HES kodlarına bakarak içeriye aldı. Alımlarımız devam ediyor önümüzdeki hafta farklı bir firmayla büyük mülakatımız olacak. Pandemi sürecinde 35 kişilik ekibimizle istihdam sağlıyoruz. Bunun da meyvelerini alıyoruz" dedi.

Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü
Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü
Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü
Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü
Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü
Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü
Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü
Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü
Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü

Esenyurt Belediyesi, İşsizlik, İstihdam, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 200 kişinin daha yüzü güldü - Son Dakika

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