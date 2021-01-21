22 katlı binanın 9. katında patlama meydana geldi: 5 yaralı - Son Dakika

22 katlı binanın 9. katında patlama meydana geldi: 5 yaralı

21.01.2021 01:55

Esenyurt'ta site içinde bulunan 22 katlı bir binanın 9'uncu katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken dairede bulunan bir kişi ile birlikte 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında edinilen bilgiye göre, 22 katlı bir binanın 9'uncu katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası büyük bir gürültüye uyanan bina sakinleri durumu polis İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

1'İ AĞIR 5 YARALI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, park halinde duran 2 aracın da hasar gördüğü görüldü. Yangın sonrası dairede bulunan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken aynı katta farklı dairelerde yaşayan 4 kişi de hafif şekilde yaralandı. Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan yaralı kişi yanık tedavisi için Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken diğer 4 yaralı da çevre hastanelere kaldırıldı.

22 katlı binanın 9. katında patlama meydana geldi: 5 yaralı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, olay yerine gelen ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı doğal gazı kestikleri öğrenildi. Polis ekipleri de patlama meydana gelen daire de ve binada detaylı olay yeri çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ekiplerin doğal gazı açtığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamanın kesin nedeni için soruşturma sürüyor.

22 katlı binanın 9. katında patlama meydana geldi: 5 yaralı
22 katlı binanın 9. katında patlama meydana geldi: 5 yaralı

Esenyurt, İstanbul, İtfaiye, Patlama, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 22 katlı binanın 9. katında patlama meydana geldi: 5 yaralı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 22 katlı binanın 9. katında patlama meydana geldi: 5 yaralı - Son Dakika
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