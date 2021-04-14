Esenyurt'ta 23 Nisan coşkusu resim, kompozisyon ve şiirlerle yaşanacak - Son Dakika

Esenyurtlu çocuklar, eserlerini 18 Nisan tarihine kadar belirtilen adreslere ulaştırabilecek.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılında, Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, düzenlediği Şiir Okuma, Resim ve Kompozisyon Yarışması'nda buluşturuyor. Birim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılında, ilçe genelinde 7-14 yaş aralığındaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim, şiir okuma (videolu) ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, bayram coşkusunu resim, kompozisyon ve şiirlerle yaşatacak.

DERECEYE GİREN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Esenyurtlu çocuklar, yarışmayla ilgili detaylı bilgiye www.esenyurt.bel.tr internet sitesinden veya 0212 699 64 36 numaralı telefondan arayarak ulaşabilecek. İlkokul öğrencileri, 23 Nisan temalı resim ve şiir okuma dalında; ortaokul öğrencileri, kompozisyon ve resim dalında başvuru yapabilecek. Şiir okumaları videolu olarak, resim ve kompozisyon yazıları ise fotoğraflı olarak belirtilen adreslere son başvuru tarihine kadar iletilebilecek. Yarışmacılar eserlerini, en geç 18 Nisan Pazar gününe kadar belirtilen 23nisanyarisma@esenyurt.bel.tr adresinden veya 0534 834 99 39 numaralı Whatsapp hattı üzerinden ad-soyad ve iletişim bilgileri ile fotoğraf veya dosya şeklinde gönderebilecek. Yarışmada, ilkokul ve ortaokul kategorisinde; birinciye tablet, ikinciye bisiklet, üçüncüye akıllı saat veya scooter ödülü verilecek.