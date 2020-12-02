Esenyurt'ta 230 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Esenyurt'ta 230 kilogram metamfetamin ele geçirildi

02.12.2020 12:49
Esenyurt'ta 230 kilogram metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

Esenyurt'ta, 230 kilo 814 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Esenyurt'ta, 230 kilo 814 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 26 Kasım'da Esenyurt'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'ta son 1,5 ayda 6 büyük operasyon

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, narkotik polislerinin Esenyurt'taki operasyonları aralıksız sürüyor.

İlçede, 15 Ekim-26 Kasım arasında düzenlenen 6 operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 438 kilo 680 gram eroin, 266 kilo 360 gram metamfetamin, 12 kilo 500 gram esrar, 6 kilo 500 gram kokain ve 3 kilo 500 gram afyon sakızı ile 14 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Metamfetamin, Esenyurt, Narkotik, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 230 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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