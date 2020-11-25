Esenyurt'ta 25 Kasım etkinliği - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı ile Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirdi. Meydana kurulan stantlarda, kadına yönelik şiddete dikkat çeken el broşürleri ve rozetler dağıtıldı, müzik dinletisi yapıldı.

Esenyurt, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi, Cumhuriyet Meydanı'nda kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi. İlçe Kaymakamı Vural Karagül'ün de katıldığı etkinliğe, Esenyurtlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Meydanda kurulan stantlarda, 'Kadına Karşı Şiddete Dur De' yazılı rozetlerin yanı sıra kadına yönelik şiddete dikkat çeken el broşürleri dağıtıldı. Kadına yönelik şiddeti kınayan Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce gibi birçok farklı dilde açıklamalar ve anonsların yapıldığı etkinlikte, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 25 Kasım'a ilişkin mesajı da paylaşıldı.

Etkinlikte açtığı stantta, yakın zamanda faaliyete giren Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nin tanıtımını da gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, merkezden faydalanmak isteyen kadınların kayıtlarını da yaptı. Kadınların hem mesleki eğitim alacağı hem de üretim sürecine katılacağı merkez, çocukları nedeniyle çalışma hayatına katılamayan kadınlara destek olmayı hedefliyor.

Etkinlik, Kadın ve Aile Müdürlüğünün hazırlamış olduğu gitar eşliğinde müzik dinletisi ile son buldu. - İSTANBUL