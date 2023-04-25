25 milyon liralık kalpazanın evine baskın yapıldı! Tomar tomar döviz ele geçirildi - Son Dakika
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25 milyon liralık kalpazanın evine baskın yapıldı! Tomar tomar döviz ele geçirildi

25.04.2023 18:45

Esenyurt'ta sahte para üretip piyasaya sürdüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir şahsın adresine operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri evde, 1 milyon 140 bin sahte dolar ile 100 bin sahte euro ele geçirirken, yakalanan şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir adreste sahte dolar ve euro üretildiği, daha sonra bu paraların piyasaya sürüldüğü yönünde ihbar aldı.

ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Adreste yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 milyon 140 bin sahte dolar ve 100 bin sahte euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İşte operasyon anından kareler;

Esenyurt'ta 25 milyon değerinde sahte döviz ele geçirildi
Esenyurt'ta 25 milyon değerinde sahte döviz ele geçirildi
Esenyurt'ta 25 milyon değerinde sahte döviz ele geçirildi
Esenyurt'ta 25 milyon değerinde sahte döviz ele geçirildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Tuncay Öter: Yokmu yabancılara dur diyecek. Bizmi 14 mayıs ta bizmi çıkalım sahneye? Cevap Yaz 109 17 Yayından Kaldır
  • Murad Mert: ne çıkıyorsa bu yabancıların başının altından çıkıyor. görün artık bunu devletin acil müdahale etmesi lazım. Cevap Yaz 108 10 Yayından Kaldır
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Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 milyon liralık kalpazanın evine baskın yapıldı! Tomar tomar döviz ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 25 milyon liralık kalpazanın evine baskın yapıldı! Tomar tomar döviz ele geçirildi - Son Dakika
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