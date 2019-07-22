Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TA 271 MİLYON 150 BİN SAHTE AMERİKAN DOLARI ELE GEÇİRİLDİ
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ESENYURT'TA 271 MİLYON 150 BİN SAHTE AMERİKAN DOLARI ELE GEÇİRİLDİ

1 saat önce

ESERYURT'ta yapılan operasyonda 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildiMali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya operasyon düzenledi.

ESENYURT'TA 271 MİLYON 150 BİN SAHTE AMERİKAN DOLARI ELE GEÇİRİLDİ, System.String[]
ESERYURT'ta yapılan operasyonda  271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya operasyon düzenledi. Matbaada üzerinde yüksek gerilim hattı yazan elektrik panosunun arkasında başka bir bölmeye geçen gizli bir kapı olduğu tespit edildi. Bu bölümde yapılan aramada  271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.
Operasyonda biri FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen B.Ç. isimli komiser olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyondan görüntü
-Ele geçirilenler
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Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:07 Kaynak: DHA
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