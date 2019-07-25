Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 271 milyon 150 bin sahte dolar ele geçirildi: 6 şüpheli tutuklandı
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Esenyurt'ta 271 milyon 150 bin sahte dolar ele geçirildi: 6 şüpheli tutuklandı

43 dakika önce

ESENYURT'ta yapılan operasyonda 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Esenyurt'ta 271 milyon 150 bin sahte dolar ele geçirildi: 6 şüpheli tutuklandı, System.String[]
ESENYURT'ta yapılan operasyonda  271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Olaya ilişkin 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya operasyon düzenledi. Matbaada üzerinde yüksek gerilim hattı yazan elektrik panosunun arkasında başka bir bölmeye geçen gizli bir kapı olduğu tespit edildi. Bu bölümde yapılan aramada  271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Operasyonda  FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen B.Ç. isimli komiser olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildkileri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Emniyet güçlerinin firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Yetkililer, ele geçirilen sahte para miktarının tüm zamanlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğunu ve elde edilen gelirlerin FETÖ'ye aktarılıp aktarılmadığının çok yönlü araştırıldığını kaydetti.


- İstanbul
Mali Suçlarla Mücadele, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:25 Kaynak: DHA
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