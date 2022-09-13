Türkiye'den ayrılan Suriyeliden dikkat çeken sözler: Her güzel şeyin bir sonu var - Son Dakika
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Türkiye'den ayrılan Suriyeliden dikkat çeken sözler: Her güzel şeyin bir sonu var

13.09.2022 14:16

Esenyurt Belediyesi'nin 2018 yılında başlattığı Gönüllü Geri Dönüş Projesi kapsamında Esenler Otogarı'ndan ülkesine gönderilen bir Suriyeli'nin gitmeden önce, "Her güzel şeyin bir sonu var "ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Esenyurt Belediyesi'nin 2018 yılında başlattığı "Gönüllü Geri Dönüş Projesi" kapsamında sığınmacıların memleketlerine ücretsiz şekilde dönmeleri sağlanıyor. Proje kapsamında bugün 12'si çocuk 28 Suriyeli memleketine dönmek için başvuru yaptı. Belediyeye ait otobüse binen Suriyelileri yolcu etmeye gelen komşularından bazıları gözyaşı döktü. Proje kapsamında şu ana kadar 3 bin 400 kişinin ülkesine döndüğü öğrenildi.

Ülkesine dönen Suriyelinin Türkiye'den ayrılırken söylediği sözler hayli ilginç

"HER GÜZEL ŞEYİN BİR SONU VAR"

8 yıldır Türkiye'de yaşayan Hasan Bekir, "Buraya 2014 yılında geldim. Her güzel şeyin bir sonu var. Bizim memleketimiz biraz düzeldi. Annem orada onun için döneceğim. İnşallah her şey iyi olacak. Arkadaşlarım burada onlara da tavsiye edeceğim" dedi.

Ülkesine dönen Suriyelinin Türkiye'den ayrılırken söylediği sözler hayli ilginç

"ESENYURT'TA ÇOK YABANCI UYRUKLU VAR"

Ülkesine dönen Suriyelinin Türkiye'den ayrılırken söylediği sözler hayli ilginç

Proje hakkında bilgiler veren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Esenyurt'ta yaşayan çok yabancı uyruklu var. Tabi bunların bir bölümünü Suriyeliler oluşturuyor. Oradaki koşullar düzeldiği için dönmek isteyen sayısı artıyor. Biz de bunu hızlandırmak için aracılık ediyoruz. Yaklaşık 3 bin 400 kişiyi memleketlerine geri gönderdik. Biz insanların kendi memleketlerinde daha huzurlu ve mutlu olacağına inanıyoruz. Dolayısı ile herkesin huzuru için çalışmalarımız devam edecek. Gitmek isteyen kişilerin, işlemlerini ve araç tahsislerini yapıyoruz. İhtiyaçlarını karşılayıp, sınıra kadar götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den ayrılan Suriyeliden dikkat çeken sözler: Her güzel şeyin bir sonu var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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