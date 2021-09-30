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Esenyurt'ta 3 apartmana sıçrayan yangında faciadan dönüldü - Son Dakika

Esenyurt'ta 3 apartmana sıçrayan yangında faciadan dönüldü

30.09.2021 16:32
Esenyurt'ta 3 apartmana sıçrayan yangında faciadan dönüldü, System.String[]

Esenyurt'ta bir binada başlayan yangın, üç apartmanın çatısını küle çevirdi.

Esenyurt'ta bir binada başlayan yangın, üç apartmanın çatısını küle çevirdi. Yangında evlerinin alev alev yandığını gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, bir ev sahibi ise baygınlık geçirdi.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi 2006 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki binalara sıçradı. Durumun farkına varan vatandaşlar yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Daire sakinleri son anda evden çıkarken olası bir faciadan dönüldü. Mahalle sakinlerinde paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evlerinin alev alev yandığını izleyen bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Erdoğan Candar isimli ev sahibi ise evinin yanmasına dayanamayarak baygınlık geçirdi.

"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK"

Yangında evi küle dönen Erdal Candar, "Bundan önce de yan binamızda bir yangın çıkmıştı. İtfaiye ekipleri iki araç ile müdahale etti ve yangını söndürdü. Tabi bir şey söylemek için çok erken. Yangın nereden ve nasıl çıktı bilemiyoruz. Olayda çok şükür ki bir can kaybımız yok. Şu an için ne kadar bir mal kaybımız var bilemiyoruz. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda ne kadar bir zararımız var belli olacak ve yangının nereden çıktığı belli olacak" diyerek olayı anlattı.

Yangının başladığını gören ve yetkililere haber veren Servet Işık ise, "Ben arka sokakta oturuyorum. Bir baktım ki dumanlar yükseliyor. Hemen koştuk baktık ki çatıda yangın başlamış. Aşağıda bir araba vardı hemen onu kurtarmak için camını kırdık ve ileriye çektik. O arada yangın iyice büyüdü ve on dakikada diğer binalara sıçradı. Olayda can kaybı yaşanmadı fakat mal kaybı bayağı var. Herhangi bir kişi de çok şükür ki yaralanmadı" dedi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta 3 apartmana sıçrayan yangında faciadan dönüldü
Esenyurt'ta 3 apartmana sıçrayan yangında faciadan dönüldü
Esenyurt'ta 3 apartmana sıçrayan yangında faciadan dönüldü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 3 apartmana sıçrayan yangında faciadan dönüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 3 apartmana sıçrayan yangında faciadan dönüldü - Son Dakika
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