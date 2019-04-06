Esenyurt'ta 3 Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Esenyurt'ta yan yana bulunan 5 katlı 3 binanın çatısı alev alev yandı.





Esenyurt'ta yan yana bulunan 5 katlı 3 binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, yangın ölen ya da yaralanan olmadı.



Mehterçeşme Mahallesi 1856 Sokak'ta saat 18.30 sıralarında yan yana bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın bitişiğinde bulunan iki apartmanın çatısına da sıçradı. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın merdivenleri ile çıktıkları çatılara tazyikli su ile müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken 3 binanın çatısında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Bir görgü tanığı, "Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. İçeriye kimseyi almıyorlar. Ölü yaralı olmadığını söylüyorlar. İçeride çocuklar ya ateş yakmışlar ya da mangal yakmış oynamışlar. Bizim bildiğimiz budur. Çatıda çıkmış." dedi.



Görüntü dökümü:



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(CEP TELEFONU)



-Çatıların alev alev yanması



(AKTÜEL)



-Yangından detaylar



-Bir vatandaşla röportaj



-Çevredeki önlemler



-Vatandaşların yangını izlemesi



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



-Genel detaylar

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