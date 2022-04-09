Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı? - Son Dakika
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Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?

09.04.2022 12:32
Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde hayatını sürdüren Ceylan Kılıç, dün gece başından vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Kılıç yaşam savaşını kaybetti. Ceylan Kılıç'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılırken, eşi Kerim Kılıç gözaltına alındı. Üç çocuk annesi kadının yakınları olayın cinayet olduğunu iddia etti ve çocukların annelerinin ölümünden henüz haberinin olmadığını anlattı.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşayan Ceylan Kılıç, dün gece başından vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Kılıç hastanede hayatını kaybetti. Ceylan Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, eşi Kerim Kılıç gözaltına alındı. Ceylan Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, defnedilmek üzerine Esenyurt'ta gönderildi. Ceylan Kılınç'ın yakınları ise olayın cinayet olduğunu ileri sürdü.

"ÖLDÜRÜP KAÇMIŞ"

Ceylan Kılıç'ın cenazesini Adli Tıp'tan almak için gelen kardeşi Volkan Allahverdi, eniştesi Kerim Kılıç'ın ablasını öldürüp ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Allahverdi konu hakkında "Sabaha karşı saat 04.00 civarı, sahurda ablamın ölüm haberi geldi. Evin içinde silahla vurulmuş kafasından vurulmuş. Ablam silah falan kullanmasını bilmiyor. Eniştemin ağabeyi sabah 10.00 gibi bize haber verdi, hastanedeyiz oraya gelin dedi. Hastaneye geldiğimizde kimse yoktu. Sadece amcası kalmıştı, eşi de ortalıkta yok, kaybolmuş. Ablamı öldürüp kaçmış. Çocukları sabah görmeye gittim, annelerinin öldüğünden haberleri yok" ifadelerine yer verdi.

"BU CİNAYETTEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY DEĞİL"

Ablası vurulduğunda çocukların da evde olmadığını düşündüğünü söyleyen Volkan Allahverdi, "Çocuklar 5, 7, 2 yaşlarında. Anneniz nerede diye soruyorum, bilmiyoruz diyorlar. Çocuklar evdeyken silah patlasa nasıl duyulmaz" diye konuştu. Ablasının intihar edecek bir insan olmadığını belirten Volkan Allahverdi, "Şikayetçiyiz. Polis de kocası vurmuş diyor. Babam ablamın cenazesini görmüş. Kafasından vurulmuş ve darp izleri de var diyor. Cinayet bu başka bir şey değil" dedi. Şüpheli ölümle ilgili emniyette ifadesi alınan eşi Kerim Kılıç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
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Adli Tıp Kurumu, Esenyurt, İntihar, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı? - Son Dakika


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