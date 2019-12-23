ESENYURT'TA 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

ESENYURT'TA 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN EVDE ÖLÜ BULUNDU

6 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta, 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Nihal Çavuş, evde ölü bulundu.

ESENYURT'TA 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN EVDE ÖLÜ BULUNDU, System.String[]

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta, 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Nihal Çavuş, evde ölü bulundu. Çocukların odasında başı kanamış halde ölü bulunan kadının, kalp rahatsızlığı bulunduğu ve kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, 18.20 Hürriyet Mahallesi İskete Sokak'taki evde meydana geldi. 3 çocuk annesi Nihal Çavuş'un eşi eve geldiğinde kapıyı açan kimse olmayınca çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Ardından odaları kontrol ettiklerinde eşi Nihal Çavuş'u çocukların odasında başı kanamış halde, yerde hareketsiz yattığını gördüler. Bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Nihal Çavuş'un hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve kadının cesedi üzerinde inceleme yaptı. Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen genç kadının, kalp krizi geçirdiği ve yere düşerken başını çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kadının ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktan görüntüler

-Polis ekipleri

-Yaşanan hareketlilik


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:06 Kaynak: DHA
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