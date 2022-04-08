Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadının, kocasının silahlıyla intihar ettiği iddiası - Son Dakika
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Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadının, kocasının silahlıyla intihar ettiği iddiası

08.04.2022 20:36

Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadının, kocasının silahlıyla intihar ettiği iddiası Esenyurt'ta 35 yaşındaki 3 çocuk annesi kadının, eşinin silahı ile intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edildi.

Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadının, kocasının silahlıyla intihar ettiği iddiası

İSTANBUL - Esenyurt'ta 35 yaşındaki 3 çocuk annesi kadının, eşinin silahı ile intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edildi. Olay anında evde olan kadının eşi gözaltına alınırken, çiftin arasında sorunlar olduğu öne sürüldü.

Olay gece saat 02.00'da Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşi ile aralarında problem olan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi C.K., eşinin ruhsatsız silahı ile intihar ederek yaşamına son verdi.

3 çocuk annesinin intihar nedeni araştırılıyor

Silah sesini duyan aile fertleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, binada geniş çaplı araştırma gerçekleştirdi. 35 yaşındaki C.K.'nin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay anında evde olan kadının kocası K.K. da polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayın aydınlatılması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadının, kocasının silahlıyla intihar ettiği iddiası
Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadının, kocasının silahlıyla intihar ettiği iddiası
Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadının, kocasının silahlıyla intihar ettiği iddiası

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3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti! 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!

Esenyurt, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadının, kocasının silahlıyla intihar ettiği iddiası - Son Dakika


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