Müşteri gibi gelip, kaşla göz arasında altın zinciri çaldılar - Son Dakika
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Müşteri gibi gelip, kaşla göz arasında altın zinciri çaldılar

07.08.2022 09:32
Müşteri gibi gelip, kaşla göz arasında altın zinciri çaldılar

Esenyurt'ta 3 hırsızlık şüphelisi kadın, müşteri gibi gelip tezgahtarı oyaladıktan sonra 30 bin lira değerindeki altın kolyeyi çalarak kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta 3 hırsızlık şüphelisi kadın, müşteri gibi gelip tezgahtarı oyaladıktan sonra 30 bin lira değerindeki altın kolyeyi çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında gerçekleşti. İddiaya göre dükkana müşteri gibi giren üç şüpheli kadın, işyeri sahibi İnci Nacak'ı altın zincir kolye bakma bahanesiyle oyaladı. Kadınlardan biri Nacak'ın meşgul olduğunu fırsat bilerek tezgahın diğer tarafındaki zinciri hızlıca çantasına koydu. Kuyumcu dükkanından çıkan şüpheliler kayıplara karışırken İnci Nacak, altın zincirlerden birinin kayıp olduğunu fark etti. Güvenlik kamerasından zincirin çalındığını gören Nacak, durumu emniyet güçlerine bildirirken zararın 30 bin lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli şahısların soruşturması devam ederken yaşanan hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan işyeri sahibi İnci Nacak, "Üç tane kız geldi ve ben de tezgahta önlerine zincir koydum. Ben arkamı dönene kadar birini alıp çantalarına attılar. Birisi beni oyalarken diğeri de arkadaki zincirleri alıp çantasına atıyorlar. 30 bin lira zararımız var. Kızlar gittikten sonra zincirin ortada olmadığını görünce kızımdan kamera kayıtlarına bakmasını söyledim ve durumu oradan öğrendik. Daha önce de başka hırsızlar, tezgahtan 18 tane kolye çalmışlardı. Hırsızlara Allah'ından bulsunlar demek istiyorum. Ben sadece altını değil, onların yakalanmasını istiyorum. Polis ekiplerine şikayetçi olduk" dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kimliği belirsiz üç kadının dükkana müşteri gibi girerek ürün sorduğu, ikisinin işyeri sahibini oyalarken, diğerinin altın zinciri çantasına koymasının ardından şüphelilerin olay yerinden ayrılıp kayıplara karıştığı görüldü. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müşteri gibi gelip, kaşla göz arasında altın zinciri çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müşteri gibi gelip, kaşla göz arasında altın zinciri çaldılar - Son Dakika
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