Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
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Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktıİSTANBUL - Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
İSTANBUL - Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerini terk ederken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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