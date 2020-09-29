Son dakika haberi: ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGANIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberi: ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGANIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı sopalı kavgada Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk öldü.

Son dakika haberi: ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGANIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, System.String[]

Esenyurt'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı sopalı kavgada Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk öldü. Olaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Olay saat 10.00'da Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hastane taksi durağı ve merkez taksi durağı çalışanları arasında olaydan 2 gün önce 'yolcu alma' tartışması yaşandı. Çıkan tartışmanın ardından hastane taksi durağında çalışan Cengiz Dayanmaz, Merkez taksi durağı çalışanı olan Yalçın D. 'yi darp etti. İki durak çalışanlarının olaya dahil olmasıyla kavgada silahlı çatışma yaşandı. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı tüfekli saldırgan kaçarken, birlikte geldiği Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Oktay G. (21), Yalçın D. (34), Zeytin A. (48) ve Şehmuz A. (62)' yi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet silah ele geçirildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

- İstanbul
Son dakika haberi: ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGANIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Esenyurt, Fatih, Taksi, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGANIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Fenerbahçe'nin gündemindeki Giuliano, Al Nassr'a veda etti İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi         
19:23
AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti         
19:02
Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri El-Sabah'ın torunuyla son görüntüsü paylaşıldı Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri El-Sabah'ın torunuyla son görüntüsü paylaşıldı         
18:54
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Son Dakika: Ermenistan'ın Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama         
17:28
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 20:57:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGANIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei