Son dakika haberi: ESENYURT'TA 3 TAKSİCİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGANIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Esenyurt'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı sopalı kavgada Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk öldü. Olaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Olay saat 10.00'da Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hastane taksi durağı ve merkez taksi durağı çalışanları arasında olaydan 2 gün önce 'yolcu alma' tartışması yaşandı. Çıkan tartışmanın ardından hastane taksi durağında çalışan Cengiz Dayanmaz, Merkez taksi durağı çalışanı olan Yalçın D. 'yi darp etti. İki durak çalışanlarının olaya dahil olmasıyla kavgada silahlı çatışma yaşandı. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı tüfekli saldırgan kaçarken, birlikte geldiği Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Oktay G. (21), Yalçın D. (34), Zeytin A. (48) ve Şehmuz A. (62)' yi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet silah ele geçirildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

- İstanbul