Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

06.06.2022 12:13

Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Görüntülerde kavgaya karışanların birbirlerini kovaladıkları ve silah, sandalye, sopa ayaklı askılıklarla saldırdıkları görülüyor Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni güvenlik kamerası...

Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde kavgaya karışanların birbirlerini kovaladıkları ve silah, sandalye, sopa ayaklı askılıklarla saldırdıkları görülüyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavgaya karışanların birbirlerine silah, sandalye, sopa ayaklı askılıklarla saldırdıkları görülüyor.

Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerinde dün saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında taraflar birlerine silah, sandalye, sopa ve ayaklı askılıklarla saldırmıştı. Yaşanan kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

Kavga anlarının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yeni güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin elinde silahla kaçtığı, kovalayanların ise ellerinde sandalye ve ayaklı askılıkla vurmaya çalıştığı görünüyor.

Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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