Yeni güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin elinde silahla kaçtığı, kovalayanların ise ellerinde sandalye ve ayaklı askılıkla vurmaya çalıştığı görünüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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