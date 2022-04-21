ESENYURT'TA 3 MİLYON LİRA ÇALAN ŞÜPHELİYİ SOSYAL MEDYA HESABI YAKALATTI - Son Dakika
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ESENYURT'TA 3 MİLYON LİRA ÇALAN ŞÜPHELİYİ SOSYAL MEDYA HESABI YAKALATTI

21.04.2022 11:15

ESENYURT'ta, yabancı uyruklu çifte ait evden 3 milyon liralık hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliyi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım yakalattı.

ESENYURT'ta, yabancı uyruklu çifte ait evden 3 milyon liralık hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliyi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım yakalattı.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bulunan sitede 14 Nisan akşam saatlerinde Bader M. ve Sara M.A.'ya ait daireden, 200 bin dolar ve 150 bin lira nakit para çalındı. Eve geldiklerinde yaşanan hırsızlığı fark eden çift, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisler, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, görüntülerde apartmana giriş-çıkış yaptığı anlar yer alan bir kişiden şüphelendi. Kayıtları izleyen ev sahibi çift, şüpheli Abdullah A.'yı tanıdıklarını ve sosyal medyadan da takip ettiklerini söyledi.

PAYLAŞIM YAPTIĞI KAFE TESPİT EDİLDİ

Ev sahiplerinin cep telefonundan Abdullah A.'nın sosyal medya hesabını kontrol eden polisler, şüphelinin bir kafede yüzünü kapatacak şekilde oturduğunu gördü. Kafenin yerini tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese gitti. Kafede oturmaya devam eden Abdullah A., polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Abdullah A.'nın evinde yapılan aramalarda ise çalınan paralar bulunamadı.

PARALARI SURİYE'YE GÖNDERMİŞ

Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Abdullah A.'ya, polis merkezinde güvenlik kamerası kayıtları izletildi. Şüpheli ifadesinde, çaldığı paraları Suriye'ye göndermek üzere bir kişiye teslim ettiğini ve paraları verdiği kişinin şu anda nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ESENYURT'TA 3 MİLYON LİRA ÇALAN ŞÜPHELİYİ SOSYAL MEDYA HESABI YAKALATTI
ESENYURT'TA 3 MİLYON LİRA ÇALAN ŞÜPHELİYİ SOSYAL MEDYA HESABI YAKALATTI
ESENYURT'TA 3 MİLYON LİRA ÇALAN ŞÜPHELİYİ SOSYAL MEDYA HESABI YAKALATTI
ESENYURT'TA 3 MİLYON LİRA ÇALAN ŞÜPHELİYİ SOSYAL MEDYA HESABI YAKALATTI
ESENYURT'TA 3 MİLYON LİRA ÇALAN ŞÜPHELİYİ SOSYAL MEDYA HESABI YAKALATTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 3 MİLYON LİRA ÇALAN ŞÜPHELİYİ SOSYAL MEDYA HESABI YAKALATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA 3 MİLYON LİRA ÇALAN ŞÜPHELİYİ SOSYAL MEDYA HESABI YAKALATTI - Son Dakika
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