3 milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı - Son Dakika
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3 milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı

21.04.2022 11:17
3 milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu çiftin evinden yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliyi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı yakalattı.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu çiftin evinden yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliyi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı yakalattı. Polis ekipleri, bir kafede paylaşım yapan şüphelinin dövmesinden yola çıkarak kimliğini tespit etti. Zanlı gözaltına alındı.

Olay, 14 Nisan akşam saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitede Bader M. ve Sara M.A.'ya ait daireye giren bir kişi, evden 200 bin Dolar ve 150 bin lira nakit parayı çaldı. Evine geldiklerinde yaşanan hırsızlığı fark eden çift, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, apartmana giriş-çıkış yapan bir kişiden şüphelendi. Kayıtları izleyen ev sahipleri, şüphelinin Abdullah A. olduğunu ve kendilerini sosyal medya hesaplarından takip ettiklerini söyledi.

Kafede attığı hikaye ele verdi

Abdullah A.'nın sosyal medya hesabını kontrol eden polisler, şüphelinin bir kafede oturduğunu gördü. Zanlının kolundaki dövmenin, güvenlik kamerasındaki şahısla aynı olduğu belirlendi. Kafenin yerini tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese gitti. Kafede oturmaya devam eden Abdullah A., polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Kısa süre yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Abdullah A.'nın evinde yapılan aramalarda ise çalınan paralar bulunamadı.

Paraları Suriye'ye göndermiş

Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli ifadesinde, çaldığı paraları Suriye'ye göndermek üzere bir kişiye teslim ettiğini ve paraları verdiği kişinin şu anda nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

(Erdal Can İçelli - Hakan Polat-İHA)

3 milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
3 milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı

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Esenyurt, Nisan, Polis, Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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