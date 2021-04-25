ESENYURT'TA 3 YANKESİCİ KADIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

ESENYURT'ta çocuk mağazasında alışveriş yapan yabancı uyruklu kadının yanına yaklaşan 3 yankesici çantasından 650 lirayı çaldı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 13.30 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir çocuk mağazasında meydana geldi. S.Z. isimli yabancı uyruklu kadın, çocuk mağazasında alışveriş yaptığı sırada çantasının açık olduğunu fark etti. Çantasını karıştırdığında içindeki 650 liranın yerinde olmadığını anlayan kadın, durumu mağaza yetkililerine söyledi. Güvenlik kameralarını inceleyen mağaza yetkilileri, iş yerine gelip müşteri gibi gezen 3 kadının, çantanın içindeki parayı aldığını fark etti. Mağaza çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından yankesici 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerinde yaşanan olay mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere 3 kadının mağazaya girdikten sonra müşteri gibi davranması, yabancı uyruklu kadının yanına gelip kolonun arkasına girmeden çantasından parayı almaları ve iş yerinden çıkışları yansıdı.