ESENYURT'TA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ANNESİNİN KUCAĞINDA KURŞUN İSABET ETTİ

Haber-Kamera: Veysel TİMDU-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Esenyurt'ta annesinin kucağında balkondan dışarıya bakan 3 yaşındaki kız çocuğuna iddiaya göre düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti. Ameliyata alınan küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi G-738. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 3 yaşındaki küçük kız çocuğu E.B.K, annesinin kucağında balkona çıktı. Bu sırada sokaktan geçen düğün konvoyunda bulunanlar havaya ateş açtı. Nereden geldiği belli olmayan kurşun 3 yaşındaki küçük kız çocuğunun karnına isabet etti. Ağır yaralanan kız çocuğu Esenyurt'ta bulunan bir özel hastaneye götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan çocuk, Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan 3 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kurşunun kimin silahından çıktığını tespit çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın yaşandığı sokaktan görüntü

Olay yeri inceleme ekipleri

3 yaşındaki çocuğun yaşadığı apartman

Hastane acil servisi

Genel ve detay görüntüler