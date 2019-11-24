Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa annesinin kucağında kurşun isabet etti
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Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa annesinin kucağında kurşun isabet etti

6 saat önce

ESENYURT'ta annesinin kucağında balkondan dışarıya bakan 3 yaşındaki kız çocuğuna iddiaya göre düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti.

Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa annesinin kucağında kurşun isabet etti, System.String[]
ESENYURT'ta annesinin kucağında balkondan dışarıya bakan 3 yaşındaki kız çocuğuna iddiaya göre düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti. Ameliyata alınan küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi G-738. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 3 yaşındaki küçük kız çocuğu E.B.K, annesinin kucağında balkona çıktı. Bu sırada sokaktan geçen düğün konvoyunda bulunanlar havaya ateş açtı. Nereden geldiği belli olmayan kurşun 3 yaşındaki küçük kız çocuğunun karnına isabet etti. Ağır yaralanan kız çocuğu Esenyurt'ta bulunan bir özel hastaneye götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan çocuk, Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan 3 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kurşunun kimin silahından çıktığını tespit çalışmaları sürüyor.


- İstanbul
Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:46 Kaynak: DHA
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3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti
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