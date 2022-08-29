İSTANBUL-ESENYURT'TA CEZA KONSERİNDE KAVGA - Son Dakika
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İSTANBUL-ESENYURT'TA CEZA KONSERİNDE KAVGA

29.08.2022 11:32
İSTANBUL-ESENYURT'TA CEZA KONSERİNDE KAVGA

ESENYURT'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceza konserinde kavga çıktı.

ESENYURT'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceza konserinde kavga çıktı. İzleyiciler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla yansıdı.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 22.00'de sanatçı Ceza konser verdi. Konser devam ederken kadın hayranları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Konsere katılanlar araya girerek, kavga eden izleyicileri yatıştırdı.

Görüntü dökümü

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-Cep telefonu görüntüleri


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA CEZA KONSERİNDE KAVGA - Son Dakika

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