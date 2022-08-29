Esenyurt Cumhuriyet Meydanı 'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 22.00'de sanatçı Ceza konser verdi. Konser devam ederken kadın hayranları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Konsere katılanlar araya girerek, kavga eden izleyicileri yatıştırdı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ESENYURT'TA CEZA KONSERİNDE KAVGA - Son Dakika

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