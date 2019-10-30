Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 30 işçi daha zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 30 işçi daha zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu

Esenyurt'ta 30 işçi daha zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu

18 dakika önce

Esenyurt'ta yaklaşık 30 işçi daha mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Esenyurt'ta yaklaşık 30 işçi daha mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikada çalışan yaklaşık 50 işçi geçtiğimiz cuma günü yemekhanede makarna, ıspanak, yoğurt ve ekler yemiş ve işçiler zehirlenme belirtisi ile hastanelere başvurmuştu. Aynı gün yine aynı yemek şirketinin yemek verdiği bir başka fabrikanın işçileri de bugün mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle özel bir hastanelere başvurdu. Yaklaşık 30 işçi hastane de tedavi altına alındı, bazı hastalar ise taburcu edildi.

Esenyurt'ta 30 işçi daha zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu

Esenyurt, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:57 Kaynak: DHA
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