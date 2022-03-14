Esenyurt'ta 32 katlı rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta 32 katlı rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti

14.03.2022 19:36
Esenyurt'ta 32 katlı rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen kadın hayatını kaybetti. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından aşağı düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti Esenyurt'ta bir rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti Esenyurt'ta rezidansın 6'ıncı katından düşen kadın öldü Esenyurt'ta rezidansın 6'ıncı katından düşen kadın öldü

Esenyurt, İntihar, Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 32 katlı rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:26 Maç öncesi iddialı açıklamalar geldi! Torrent adeta Beşiktaş'a meydan okudu
19:21 Gelecek Partili Mustafa Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı
19:18 Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi
19:14 Koyunları köpekler tarafından paramparça edilmişti! Son çare duygulandıran bir notla uyardı
18:58 Sürpriz isimler var! Galatasaray-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
18:36 Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına verdiği pozdaki ayrıntı dikkat çekti
18:32 Yönetim gitmesini isterken o kalmak istediği iletti! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo karmaşası devem ediyor
18:15 Emre Belözoğlu'na ağır darbe! Antalyaspor'un galibiyet serisini Başakşehir de bozamadı
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 19:42:27. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta 32 katlı rezidanstan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement