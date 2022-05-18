Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın çıktı

18.05.2022 00:55
Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın çıktı

ESENYURT'ta 38 katlı binanın 27'nci katında yangın çıktı.

ESENYURT'ta 38 katlı binanın 27'nci katında yangın çıktı. Patlamanın ardından çıktığı iddia edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dairede maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Binada çıkan yangın, çevredekilerin cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Sultaniye Mahallesi 350 Sokak üzerinde bulunan 38 katlı binanın 27'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sonrasında dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle daireden bazı parçalar çevreye saçıldı. Binada yaşayanlar ise panik halinde dışarı çıktı. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından alevler diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu. Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan binanın 27'nci katından yükselen alevler, çevredekilerin cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Yangının ardından apartman sakinlerinin bahçeye indikleri görüldü.


Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın çıktı
Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın çıktı
Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın çıktı
Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın çıktı
Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın çıktı
Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın çıktı
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Kaynak: DHA

Patlama, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 38 katlı binada yangın çıktı - Son Dakika


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