Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 38 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Esenyurt'ta 38 kilo uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden çıkan uyuşturucu madde sonrasında soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 38 kilo 725 gram 'skunk' ele geçirdi.

Esenyurt'ta 38 kilo uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden çıkan uyuşturucu madde sonrasında soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 38 kilo 725 gram 'skunk' ele geçirdi. Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri tarafından Esenyurt'ta şüphe üzerine bir kişi durdurularak kontrol yapıldı. Yapılan kontrolde şahsın üzerinden 2 kilo 330 gram 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Esenyurt Narkotik Büro ekiplerinin soruşturmayı derinleştirmesi neticesinde bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada çuvallara gizlenmiş 38 kilo 725 gram 'skunk' bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son zamanlarda yapılan operasyonlar ile uyuşturucuya neşter vurulması dikkat çekti.

(Murat Delice/İHA)

Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:26 Kaynak: İHA
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