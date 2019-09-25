Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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Esenyurt'ta 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

1 saat önce

Esenyurt'ta 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandıİSTANBUL - Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden çıkan uyuşturucu madde sonrasında soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 38 kilo 725...

Esenyurt'ta 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden çıkan uyuşturucu madde sonrasında soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 38 kilo 725 gram 'skunk' ele geçirdi. Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen bir kişi tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerine bağlı motorize Yunus Ekipleri tarafından Esenyurt'ta şüphe üzerine bir kişi durdurularak kontrol yapıldı. Yapılan kontrolde kişinin üzerinden 2 kilo 330 gram 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Esenyurt Narkotik Büro ekipleri soruşturmayı derinleştirmesi neticesinde bir eve daha baskın düzenledi. Düzenlenen baskında yapılan ev aramasında 38 kilo 725 gram daha çuvallara gizlenmiş uyuşturucu madde 'skunk' bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son zamanlarda yapılan operasyonlar ile uyuşturucuya neşter vurması ise dikkat çekti.

Esenyurt'ta 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:26 Kaynak: İHA
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