Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü - Son Dakika

Esenyurt 'ta çıkan yangında Suriyeli 4 çocuğun hayatını kaybettiği evde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de dairede inceleme yaptı. Yangınla ilgili olay yerinde inceleme sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın bodrum katında elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, 887. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın Suriyeli ailenin yaşadığı bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ANNE VE BİR ÇOCUĞU SON ANDA KURTULDU

6 kişinin yaşadığı dairede yangın sırasında annenin bir çocuğunu da alarak kendisini güçlükle dışarıya attığı, diğer çocuklarını ise kurtaramadığı öğrenildi. Yangında yaralanan anne ve bir çocuğu Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının kocasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yapılan kontrolde Besme Hammud (5), Şahin Hammud (9), Ahmet Hammud (9), Selva Hammud'un (1) hayatını kaybettiği belirlendi.