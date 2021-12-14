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Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü - Son Dakika

Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü

14.12.2021 14:16

İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli ailenin yaşadığı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi. Anne ve bir çocuğu ise yaralı olarak kurtuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin 4 çocuğun hayatını kaybettiği evde yaptıkları inceleme esnasında ortaya çıkan bir görüntü ise yürek parçaladı.

Esenyurt'ta çıkan yangında Suriyeli 4 çocuğun hayatını kaybettiği evde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de dairede inceleme yaptı. Yangınla ilgili olay yerinde inceleme sürüyor.

APARTMAN MERDİVENİNDE YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında ortaya çıkan bir görüntü ise yürekleri dağladı. Apartmanın merdivenlerinde hayatını kaybeden çocuklara ait ayakkabıların bulunduğu görüldü.

Esenyurt'ta 4 çocuğa mezar olan evde incelemeler sürüyor

NE OLMUŞTU?

İstanbul Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın bodrum katında elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, 887. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın Suriyeli ailenin yaşadığı bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ANNE VE BİR ÇOCUĞU SON ANDA KURTULDU

6 kişinin yaşadığı dairede yangın sırasında annenin bir çocuğunu da alarak kendisini güçlükle dışarıya attığı, diğer çocuklarını ise kurtaramadığı öğrenildi. Yangında yaralanan anne ve bir çocuğu Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının kocasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta 4 çocuğa mezar olan evde incelemeler sürüyor

4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yapılan kontrolde Besme Hammud (5), Şahin Hammud (9), Ahmet Hammud (9), Selva Hammud'un (1) hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü

Suriyeli, Esenyurt, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü - Son Dakika
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