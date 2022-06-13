Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

13.06.2022 02:34

Olay mahalli Çevredeki vatandaşlar İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü İSTANBUL (AA) – Esenyurt'ta 4 katlı binanın altındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay mahalli

Çevredeki vatandaşlar

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) – Esenyurt'ta 4 katlı binanın altındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 582. Sokakta bulunan 4 katlı binanın altındaki ev tekstil ürünleri satılan iş yerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken alevler kısa sürede bütün binayı sardı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

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Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü Esenyurt'ta mobilyacıda çıkan yangın söndürüldü Esenyurt'ta mobilyacıda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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