Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:23 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirilirken vatandaşlar mahsur kalanları kendi imkanları ile kurtardı. - İSTANBUL
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