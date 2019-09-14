Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
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Esenyurt'ta 4 katlı binada yangınİSTANBUL(İHA)- Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:37 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
İSTANBUL(İHA)- Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirilirken vatandaşlar mahsur kalanları kendi imkanları ile kurtardı.
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