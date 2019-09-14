Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

İSTANBUL(İHA)- Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirilirken vatandaşlar mahsur kalanları kendi imkanları ile kurtardı.