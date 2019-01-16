Esenyurt'ta 4 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı.
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IHAAW164002-ASA/16-01-2019- Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
IHAAW164002-ASA/16-01-2019
- Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Üst katlarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracı yardımıyla kurtarıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 16.01.2019 16: 40: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:45 Kaynak: İHA
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