Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 4 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı.

Esenyurt'ta 4 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı.

47 dakika önce

IHAAW164002-ASA/16-01-2019- Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Esenyurt'ta 4 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW164002-ASA/16-01-2019

- Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Üst katlarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracı yardımıyla kurtarıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 16.01.2019 16: 40: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:45 Kaynak: İHA

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