Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor (1)
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor (1)

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor (1)

1 saat önce

ESENYURT'ta 4 katlı binanın çatısındaki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor (1), System.String[]
ESENYURT'ta 4 katlı binanın çatısındaki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler içinde kalan çatıyı söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan çatıyı söndürmek için çalışmalar sürüyor.


- İstanbul
Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:34 Kaynak: DHA
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