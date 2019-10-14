Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

54 dakika önce

ESENYURT'ta 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]

ESENYURT'ta 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan yanan çatı havadan görüntülendi.

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2234. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Mahalle sakini Şahin Küçük "Çatıdan ufak ufak dumanlar çıkmaya başladı. Arkadaşlar  'ev yanıyor' dedi. Geldik baktık. Dumanlar çıkarken alevlenmemişti. İtfaiye gelince tutuştu. İtfaiye başta kontrol altına alamadı" dedi.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu.


Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki gün önce çalışmaya başlayan inşaat işçisi, 5'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika: Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal karar! Türkiye maçına gitmiyor Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 14:56:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]